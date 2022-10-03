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Yerel Erzincan'da midibüs devrildi çok sayıda yaralı var
Yerel

Erzincan'da midibüs devrildi çok sayıda yaralı var

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 09:57:00 -
Erzincan'da midibüs devrildi çok sayıda yaralı var

Kaza, gece saatlerinde Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgileri göre, Bursa'dan Tunceli'ye giden sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir midibüs, devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 21 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre ilçe ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğürebilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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