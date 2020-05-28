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Aktüel

Erzincan'da kaybolan 8 inek drone ile bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-28 10:55:27 -
Erzincan'da kaybolan 8 inek drone ile bulundu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir besicinin kaybolan inekleri, ekiplerce drone yardımıyla bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, besici Etkin Ülker, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, merkeze bağlı Keklikkayası köyünde otlattığı 8 büyükbaş hayvanını olumsuz hava şartları nedeniyle kaybetti.

Köylülerin yardımıyla yapılan aramadan sonuç alınamayınca hayvanların bulunmaması için AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede drone ile havadan arama yapıldı.

Aramalar sonucu bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

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