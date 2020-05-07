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Aktüel

Erzincan’da kamyonet direğe çarptı: 1 yaralı

Erzincan’da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 09:38:31 -
Erzincan’da kamyonet direğe çarptı: 1 yaralı

Erzincan’da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Ekipler, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.


Kaza, Erzincan-Sivas karayolu Gümüşhane kavşağı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Süleyman Keskin’in kullandığı 24 DE 884 plakalı kamyonet, yağmurdan dolayı kayarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Keskin’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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