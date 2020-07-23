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Erzincan'da gölete giren kişi kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-07-23 18:51:04 -
Erzincan'da gölete giren kişi kayboldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde gölete giren kişi kayboldu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, ilçedeki sulama göletine giren Cengiz Yıldız'dan (25) haber alınamaması üzere yakınlarının durumu bildirmesinin ardından olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kaybolan Yıldız'ın bulunması için gölette arama çalışmalarına başladı.

Öte yandan, Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.


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