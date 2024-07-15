Erzincan'da düzenlenen Off-road yarışmasında pilotlar çamura saplandı.

Çamur, rampa ve çukurlarla zorlaştırılan parkuru geçemeyen araçlar, çekiciler tarafından kurtarıldı. Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile Erzincan Off Road Kulübü tarafından bu yıl 18'inci Off-Road yarışları gerçekleştirildi. Geçit Mahallesi TOKİ Konutları üzerinde bulunan Tepeler mevkisinde oluşturulan parkurda 22 ilden 30 kulübün pilotları mücadele etti.

Yarış öncesi Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Off -Road Kulübü Başkanı Fuat Çağlı ile araca binerek pistte deneme sürüşü yaptı.

Yarışmacılar; çamur, rampa ve çukurlarla zorlaştırılan parkurda mücadele etti. Yarışmacılardan bazılarının parkurlarda zorlandıkları görüldü. Bazı etaplarda çamura saplanan araçlar, kepçe ve kurtarma araçları ile çıkarıldı. Yarışa vatandaşlar ilgi gösterdi.

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