  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Financial Times'tan Türkiye ekonomisi analizi! Dikkat çeken tespitler

Suikaste uğrayan Trump'tan açıklama: Dört gözle bekliyorum!

Euro 2024’ün yıldız ismi ile ilgili Galatasaray çok net konuştu! Yer yerinden oynayacak: Müthiş gelişmeyi ilan ettiler…

Yunan donanması perişan halde! Son sayıları paylaştılar

Bakan Fidan'dan 'Suriye ile normalleşme' değerlendirmesi!

Bilirkişi raporu! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve 51 ile uyarı!

Son dakika! KPSS soru ve cevapları açıklandı

Raporun detaylarına ulaşıldı! Elektrik akımı faciasının altından CHP'li belediye çıktı

Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor! Kabulca ve kaplıca ismiyle biliniyor! 12 bin yıllık geçmişi var

İyice zıvanadan çıktılar! Onursuz ib..lerden yine taşkınlık
Yerel Erzincan'da düzenlenen Off-road yarışmasında pilotlar çamura saplandı.
Yerel

Erzincan'da düzenlenen Off-road yarışmasında pilotlar çamura saplandı.

Yeniakit Publisher
2024-07-15 06:19:00 - 2024-07-15 06:19:46

Erzincan'da 22 ilden 30 kulüp ve 70 aracın katılımıyla düzenlenen off-road yarışları, pilotların zorlu mücadelesine sahne oldu.

 Çamur, rampa ve çukurlarla zorlaştırılan parkuru geçemeyen araçlar, çekiciler tarafından kurtarıldı. Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile Erzincan Off Road Kulübü tarafından bu yıl 18'inci Off-Road yarışları gerçekleştirildi. Geçit Mahallesi TOKİ Konutları üzerinde bulunan Tepeler mevkisinde oluşturulan parkurda 22 ilden 30 kulübün pilotları mücadele etti.

Yarış öncesi Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Off -Road Kulübü Başkanı Fuat Çağlı ile araca binerek pistte deneme sürüşü yaptı.

Yarışmacılar; çamur, rampa ve çukurlarla zorlaştırılan parkurda mücadele etti. Yarışmacılardan bazılarının parkurlarda zorlandıkları görüldü. Bazı etaplarda çamura saplanan araçlar, kepçe ve kurtarma araçları ile çıkarıldı. Yarışa vatandaşlar ilgi gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23