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Yerel Erzincan’da başıboş köpekler bahçede oturan yaşlı kadına saldırdı
Yerel

Erzincan’da başıboş köpekler bahçede oturan yaşlı kadına saldırdı

Yeniakit Publisher
2024-08-19 07:28:00 -
Erzincan’da başıboş köpekler bahçede oturan yaşlı kadına saldırdı

Erzincan’da evinin bahçesinde oturan yaşlı kadın başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Olay, Erzincan’ın Merkez ilçesine bağlı Bahçeliköy köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 64 yaşındaki Ayşe K., evinin önünde otururken bir anda bahçeye giren 3 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin yerde sürüklediği kadının imdat çığlıklarına çevredeki bir vatandaş yetişti. Vatandaşın kürekle köpeklere müdahale etmesi üzerine saldırgan köpekler uzaklaştı.
Yaralanan ve şoka giren kadın Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadının kopmak üzere olan parmaklarına dikiş atıldı.
Şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda da sürüler halinde gezen köpeklerden şikayet eden vatandaşlar, “Sokak köpeklerinden dolayı mahalle ve sokaklarda korkudan yürüyemez olduk. Bu duruma karşı biran önce tedbir alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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