Erzincan'da arkadaşının cep telefonunu ve parasını gasbeden kişi tutuklandı
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da arkadaşının cep telefonu ile parasını gasbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı.
Barış Manço Parkı'nda Afganistan uyruklu arkadaşı S.G. ile F.M. arasında bir süre sonra tartışma başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından F.M, arkadaşı S.G'ye ait cep telefonu ve yaklaşık 2 bin lirasını gasbederek kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri F.M'yi evinde yakalandı.
Polis ekipleri evde yaptığı aramada, gasbedilen cep telefonunu evdeki çamaşır makinesinde buldu.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.