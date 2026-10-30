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Yerel Erzincan-Sivas yolunda iki tırın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü
Yerel

Erzincan-Sivas yolunda iki tırın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Erzincan-Sivas yolunda iki tırın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Devrilen tırdan yola savrulan giyim, mutfak eşyası ve klima yedek parçaları nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Devrilen tırdan yola savrulan yükler nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde meydana geldi. Yabancı uyruklu V. B. idaresindeki tır, önünde seyreden başka bir tıra çarptıktan sonra devrildi.

Kazada devrilen tırda bulunan giyim malzemeleri, mutfak eşyaları ve klima yedek parçaları yola savruldu. Yola saçılan malzemeler nedeniyle trafik akışı aksarken, ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaybolan parasını bulunca hastaneye gitmeyi kabul etti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsünün, kaza sırasında kaybolan parasının bulunmasının ardından hastaneye gitmeyi kabul ettiği öğrenildi.

Karayolları ekipleri, yola savrulan malzemeleri araç yardımıyla yol kenarına çekti. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından kara yolunda trafik akışı normale döndü ve yol tamamen ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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