Erzincan semalarında Elon Musk hareketliliği
ABD'li milyarder Elon Musk’ın ‘Starlink uydu zinciri’ Erzincan semalarında görüldü.
Erzincan’ın Üzümlü ilçesi semalarında, akşam saatlerinde Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX şirketine ait Starlink uydularının geçişi gözlemlendi.
Gökyüzünde tek sıra halinde ilerleyen uydu dizilimi, büyük heyecan oluşturdu. Vatandaşlar, sıra dışı gökyüzü görüntüsünü cep telefonlarıyla kayda aldı.
Starlink projesi, dünya genelinde internet erişimini artırmak amacıyla SpaceX tarafından yörüngeye yerleştirilen binlerce küçük uydudan oluşuyor.
Uydular, alçak yörüngede belirli aralıklarla geçiş yaparken bazı bölgelerde çıplak gözle de izlenebiliyor.