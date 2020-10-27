Erzincan polisi kimsesisiz Bergüzar ninenin odun kömürünü taşıdı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yalnız yaşadığı için kışlık odun kömürünü taşıyamayan 82 yaşındaki Bergüzar İğan'ın yardımına polis ekipleri koştu.

Akşemsettin Mahallesi'nde tek başına yaşayan Bergüzar İğan, kışlık yakacağını çevredeki vatandaşların yardımı ile satın aldı.

İğan, evinin bahçesindeki depoya odun kömürün taşınması için Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinden yardım istedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu ile bağlantıda olan Erzincan Asayiş Şubesine bağlı polis ekipleri, 82 yaşındaki Bergüzar ninenin odun kömürünü taşıdı.

Ekiplere teşekkür eden Bergüzar İğan, yalnız yaşadığını vurgulayarak, "Allah onlardan razı olsun. Onlar bana yardım etti, Allah da onlara yardım etsin inşallah. Mecbur kaldığım için polislerden yardım istedim. Kimim kimsem yok, hepsine teşekkür ederim." diye konuştu.

Polis ekipleri ise yaşlı vatandaşların her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.