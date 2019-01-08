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Erzincan merkezli FETÖ operasyonu! 2 öğretim görevlisi tutuklandı

Erzincan merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında adliyeye çıkartılan biri eski 9 öğretim görevlisinden 2'si tutuklandı.

08 Ocak 2019 Salı 00:18
Erzincan merkezli FETÖ operasyonu! 2 öğretim görevlisi tutuklandı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan'ın yanı sıra Ankara, İstanbul ve Kayseri'de gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonlarında yakalanan 8'i aktif görevde, biri meslekten ihraç edilen 9 öğretim görevlisi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip Erzincan Adliyesine sek edildi.

Erzincan Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan zanlılardan 1'i savcılık sorgusu sonrası serbest bırakılırken diğer 8'i ise tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlikçe yeniden sorgulanan zanlılardan 2'si tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 00:18
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. Erzincan
  4. Ankara
  5. fetö

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