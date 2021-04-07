  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Erzincan liseleri taban puanı 2021 |Erzincan liseleri kontenjanları
Eğitim

Erzincan liseleri taban puanı 2021 |Erzincan liseleri kontenjanları

İnsanlar gelecekte yapmayı düşündükleri meslekler için liseden başlayarak bir takım seçimler yapmaktadırlar. Her lise için farklı taban puanı ve kontenjan sayısı bulunduğu için, öğrenciler hedefledikleri lisenin güncel taban puanı ve kontenjan sayısını araştırıyor. Peki, 2021 Erzincan liseleri taban puanları ve kontenjan sayıları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 16:22:00 -
Erzincan liseleri taban puanı 2021 |Erzincan liseleri kontenjanları

Ortaokulu başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler liseye geçmeye hak kazanır. Lise gelecekte yapılacak meslek seçimi için gereken ilk adımı sağlar. Çünkü seçilen liseye göre meslekler belirlenir. Örneğin; Sağlık Liselerinden birini seçerseniz Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışabilirsiniz. İşte merak edilen haberin detayları…

Erzincan liseleri taban puanı 2021, Erzincan liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

 Erzincan’da bulunan liselerin kontenjan kapasitesi ne kadar?

Erzincan liseleri taban puan için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HİSAR-A Hava Savunma Sistemi’nin kabul testleri tamamlandı
Teknoloji

HİSAR-A Hava Savunma Sistemi’nin kabul testleri tamamlandı

Milli Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (AİHSS) HİSAR-A’nın muayene ve kabul faaliyetleri başarıyla tamamlandı.
Namaz için cemaat bulma uygulaması geliştirildi!
Teknoloji

Namaz için cemaat bulma uygulaması geliştirildi! "Wahdapp"

Türkiye'de üniversite öğrenimi gören Tayvanlı Ping Abdullah Cheng, öğrenci yurdunda cemaatle namaz kılma düşüncesinden yola çıkarak birlikte..
ABD'nin çağrısına Rusya'dan gerilimi artıracak cevap
Dünya

ABD'nin çağrısına Rusya'dan gerilimi artıracak cevap

ABD Savunma Bakanlığı Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği konusunda niyetini açıkça ortaya koyması çağrısında bulunmuştu. Kr..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay