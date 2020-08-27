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Aktüel Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Levent ve 3 yardımcısının Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Levent ve 3 yardımcısının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 12:46:34 -
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Levent ve 3 yardımcısının Kovid-19 testi pozitif çıktı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile 3 Rektör Yardımcısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Rektör Levent ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Fatih Ertugay, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 testi yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkan Levent ve yardımcıları Ekinci, Ertugay ile Başıbüyük'ün sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde izole edilerek tedavilerine başlandığı öğrenildi.

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