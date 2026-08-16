Eryaman Stadı’nda çocuğun forması çıkarıldı: Şüpheli hakkında gözaltı kararı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük bir çocuğun üzerindeki formanın çıkartılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayla ilgili şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara’daki Eryaman Stadı’nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşması sırasında yaşanan forma olayına ilişkin adli işlem başlatıldı.
Maçı tribünden izleyen küçük bir çocuğun üzerindeki formanın çıkartılması üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla bağlantılı şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.
İKİ AYRI KANUN KAPSAMINDA SORUŞTURMA
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “İlimiz Eryaman Stadı’nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; şüpheli hakkında 6222 sayılı Kanun ve 5237 sayılı Kanun’un 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.
Soruşturmanın, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 6222 sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanunu’nun 109/3-f maddesi kapsamında yürütüldüğü bildirildi.