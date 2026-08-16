  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Uraloğlu müjdeli haberi verdi Çamlıhemşin Tünelli Geçişi 17 Ağustos’ta açılıyor AKOM haberi verdi: İstanbul'da 2 günde çok şeyi değişecek! Güney Kore lideri Lee’den Kuzey Kore’ye tarihi çağrı: 'Savaşı sona erdirmek için masaya oturalım' Örgütün genel merkezinde olay çıktı! Alihan Kuriş'in militanları polisle karşı karşıya geldi Anadolu’nun kadim şehirlerinden Erzurum’un dokuz günlük kültür, sanat ve gastronomi serüveni başladı ‘Bizi asıl korkutan bu!’ Yunan TV’sinde Türkiye itirafı: Ankara’nın büyük hedefini açıkladılar Zamlı haliyle, 7,5 milyar liralık ödeme! 'Evde Bakım Yardımı' hesaplara yatırılıyor Abdullah Gül’den Bülent Arınç taktiği! Başbakanlığı Erdoğan’a bakın nasıl devretmiş Bir babasına baktı, bir ekrana... Esra Albayrak hüngür hüngür ağladı Bize bunlarla gelin... Yunanların İsrailli turistlere bile tahammülü yok! 'Onları ülkemizde istemiyoruz'
Spor Eryaman Stadı’nda çocuğun forması çıkarıldı: Şüpheli hakkında gözaltı kararı
Spor

Eryaman Stadı’nda çocuğun forması çıkarıldı: Şüpheli hakkında gözaltı kararı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Eryaman Stadı’nda çocuğun forması çıkarıldı: Şüpheli hakkında gözaltı kararı

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük bir çocuğun üzerindeki formanın çıkartılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayla ilgili şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara’daki Eryaman Stadı’nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşması sırasında yaşanan forma olayına ilişkin adli işlem başlatıldı.

Maçı tribünden izleyen küçük bir çocuğun üzerindeki formanın çıkartılması üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla bağlantılı şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.

İKİ AYRI KANUN KAPSAMINDA SORUŞTURMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “İlimiz Eryaman Stadı’nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; şüpheli hakkında 6222 sayılı Kanun ve 5237 sayılı Kanun’un 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Soruşturmanın, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 6222 sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanunu’nun 109/3-f maddesi kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güney Kore lideri Lee’den Kuzey Kore’ye tarihi çağrı: 'Savaşı sona erdirmek için masaya oturalım'
Dünya

Güney Kore lideri Lee’den Kuzey Kore’ye tarihi çağrı: 'Savaşı sona erdirmek için masaya oturalım'

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Seul ve Pyongyang arasındaki gerilimi tamamen sona erdirmek ve Kuzey'in nükleer programını durdurma..
Bize bunlarla gelin... Yunanların İsrailli turistlere bile tahammülü yok! 'Onları ülkemizde istemiyoruz'
Dünya

Bize bunlarla gelin... Yunanların İsrailli turistlere bile tahammülü yok! 'Onları ülkemizde istemiyoruz'

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi Crown Iris, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda İsrail aleyhinde sloganlarla protesto edildi. ..
Operasyon Süleymancılar’a mı Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne mi? 20 yıllık cemaat mensubu konuştu
Gündem

Operasyon Süleymancılar’a mı Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne mi? 20 yıllık cemaat mensubu konuştu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş Suç Örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından operasyonun Süleymancılar cem..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23