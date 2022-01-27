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Yerel Eruh-Şırnak kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Yerel

Eruh-Şırnak kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Siirt'te yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan Eruh-Şırnak kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 12:26:00 -
Eruh-Şırnak kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AA muhabirine, dün gece ilçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle Eruh-Şırnak kara yolunun, Birini Tepesi mevkisinde ulaşıma kapandığını hatırlattı.

Mahsur kalan araç ve vatandaşların kurtarıldığını ifade eden Özdemir, Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerinin çalışması sonucu Eruh-Şırnak kara yolunun yeniden ulaşıma açıldığını bildirdi.

Özdemir, söz konusu kara yolunu kullanacak sürücülere tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

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