Ertuğrul zılgıtı yedi, doğruyu yalan ile değiştirdi! Dün 'Akit çağrılmadı', bugün 'herkes çağrılmıştı'

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6 muhalefet partisi, Ankara'da düzenlediği toplantı ile "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutakabat metnini açıkladı.

CHP yandaşı bütün medya kuruluşlarının ve hatta Youtube kanallarının yöneticisi sosyal medya fenomenlerinin bile davet edildiği 6 muhalefet partisinin Ankara'daki toplantısına sadece Yeni Akit'in akredite edilmemesi, 28 Şubat darbe sürecindeki akreditasyonları akıllara getirdi.

Zılgıtı yeyince doğruyu değiştirdi!

Hürriyet'ten kovulan Ertuğrul Özkök, iki gündür kaleme aldığı yazılarla, toplantıya ilişkin izlenimlerini aktardı.

Özkök dün, 6 muhalefet partisini güzelleyerek, "Bugüne kadar gördüğüm en geniş kapsamlı gazeteci listesiydi. Tam 218 gazeteci ve Youtuber davetli.

Liste hazırlanırken en küçük bir ayrım yapılmamış." dedi ve şunu ekledi: Bu arada gözaltına alınan "Kendine Muhabir" ve "İlaveTV" mensupları da var. Göremediğim tek gazete Akit’ti.

Dün "Göremediğim tek gazete Akit'ti" deyip, bugün söylem değiştirerek AK Parti iktidarını hedef alan Özkök, "imza törenine hükümete yakın medyanın gelmediğini" öne sürerek, "Bazı gazeteler o salona yazarlarını bile göndermedi. Bazıları sadece muhabirlerini gönderdi. Oysa hepsi davetliydi. Onu da açıkça yazayım. Hükümet açısından iyi bir tablo değil bu." ifadelerini kullandı.