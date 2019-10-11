Ertuğrul Kürkçü'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili skandal sözler! Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması terör yandaşlarını rahatsız etti. 'Samanlık devrimcisi' Ertuğrul Kürkçü, Belçika'dan ABD'de yayın yapan bir televizyon kanalına bağlanarak operasyonla ilgili skandal sözler sarf ederek, Türkiye'yi Amerika'ya şikayet etti.

Türkiye, dünyanın birçok ülkesinden gelen tepkilere rağmen Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik askeri harekat başlattı. YPG'li teröristlerin tek tek etkisiz hale getiriliyor olması, HDP'yi rahatsız etti. Türkiye'yi Amerika'ya şikayet etti Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için ekranlara çıkmaya başlayan HDP'lilerden biri, Ertuğrul Kürkçü oldu.Kürkçü, Belçika'dan Amerika'da yayın yapan bir televizyon kanalına bağlanarak Türkiye'nin Suriye'yi işgal ettiğini söyledi. Yalan üzerine yalan söyleyen HDP'li Kürkçü, Türkiye'nin sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini dile getirdi.

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