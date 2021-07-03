Ertuğrul Gazi’ye ilk LNG nakli tamamlandı

Berge Arzew, Ertuğrul Gazi’ye 132 bin metreküp LNG nakletti. Ertuğrul Gazi, bunu yaklaşık 85 milyon metreküp doğal gaza dönüştürecek. Ertuğrul Gazi, talebe ve ihtiyaca göre bu gazı kendi deposunda tutabildiği gibi doğal gaz boru hattı sistemine de aktarabilecek.