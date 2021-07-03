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Ekonomi Ertuğrul Gazi’ye ilk LNG nakli tamamlandı
Ekonomi

Ertuğrul Gazi’ye ilk LNG nakli tamamlandı

Botaş-Dörtyol FSRU Terminali’ndeki Ertuğrul Gazi’nin yanına 29 Haziran’da yanaşan Bahama bandıralı Berge Arzew gemisinin, Cezayir’den yüklediği LNG’yi Ertuğrul Gazi’ye aktarımı başarıyla sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 19:55:00 -
Ertuğrul Gazi’ye ilk LNG nakli tamamlandı

Berge Arzew, Ertuğrul Gazi’ye 132 bin metreküp LNG nakletti. Ertuğrul Gazi, bunu yaklaşık 85 milyon metreküp doğal gaza dönüştürecek. Ertuğrul Gazi, talebe ve ihtiyaca göre bu gazı kendi deposunda tutabildiği gibi doğal gaz boru hattı sistemine de aktarabilecek.

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