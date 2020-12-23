Ertuğrul Gazi’nin türbesi hangi şehirde? | Ertuğrul Gazi türbesi ziyaret saatleri kaç?
Ertuğrul Gazi’nin mezarı hangi şehirdedir? Ertuğrul Gazi’nin türbesi nerede bulunmaktadır? Ertuğrul Gazi türbesi ziyaret saatleri kaçtır? ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde bu akşam Ertuğrul Gazi’nin ölümü Kayı obasını derinden sarsıyor. Kuruluş Osman dizisini yakından takip eden izleyenleri Ertuğrul Gazi’nin mezarı hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Ertuğrul Gazi’nin türbesi nerede? Ertuğrul Gazi’nin mezarı hangi şehirdedir?
Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi’dir. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde bu akşam Ertuğrul Gazi’nin ölümü Kayı obasını derinden sarsıyor. Kuruluş Osman dizisini yakından takip eden izleyenleri Ertuğrul Gazi’nin mezarı hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Ertuğrul Gazi’nin türbesi nerede? Ertuğrul Gazi’nin mezarı hangi şehirdedir?
Ertuğrul Gazi’nin türbesi nerede?
Osman Gazi merkezi Söğüt olan Osmanlı Beyliği'ni 1299 yılında kurdu. Ertuğrul Gazi, Bilecik’in Söğüt ilçesinde vefat etti. Ertuğrul Gazi’nin türbesini, oğlu Osman Gazi yaptırdı. Ertuğrul Gazi’nin türbesi, Bilecik’in Söğüt ilçesinde yer alır.
Ertuğrul Gazi türbesi ziyaret saatleri kaçtır?
Yunan işgalinde tahrip edilen Ertuğrul Gazi’nin mezarı, parçalanmış ve kurşunlanmıştır. Türbenin duvar ve pencerelerindeki kurşun izlerini bugün dahi görmeniz mümkün.
Ertuğrul Gazi Türbesi
Yaz Dönemi Açılış Saati : 08:00
Yaz Dönemi kapanış Saati : 21:00
Kış Dönemi Açılış Saati : 09:00
Kış Dönemi Kapanış Saati : 18:00