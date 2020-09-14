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Siyaset Ertuğrul Gazi adalet ve hoşgörü ile bir cihan devletinin temellerini attı
Siyaset

Ertuğrul Gazi adalet ve hoşgörü ile bir cihan devletinin temellerini attı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:51:00 -
Ertuğrul Gazi adalet ve hoşgörü ile bir cihan devletinin temellerini attı

Ziyaretinde Kur’an-ı Kerim okuyup dua eden, ardından alp kıyafetli askerler tarafından gerçekleştirilen saygı nöbetinin değişimini izleyen Destici, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dünya tarihinin gördüğü en büyük, en güçlü ve en adil devletin Söğüt’te kurulduğunu vurgulayan Destici, şunları dile getirdi: “O devletin temelleri Ertuğrul Gazi tarafından atılmıştır. Söğüt’ten, bir çınar gibi 3 kıtaya hükmedecek bir noktaya geldi. Osmanlı gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı götürmedi. Tersine adalet, huzur, barış, hoşgörü ve merhamet götürdü. Tüm topraklarda, bu anlayış ile asırlarca hükmetme, hakim olma ve oraları yönetme imkanı buldu. Osmanlı’yla birlikte Türk’ün isminin konuşuluyor olması, hâlâ orada Türk varlığının devam ettiriliyor olması, Osmanlı’nın adalet, merhamet, hoşgörü ve gittiği topraklara barış, huzur ve güven götürüyor olmasından kaynaklanıyordur. Bugün dünya onu arıyor.”

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