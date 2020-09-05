Ertelenen düğünlerde ücret karmaşası nasıl çözülecek?

Resul Ekrem Şahan Ankara

“İçişleri Bakanlığı’nın düğünlerin 1 saate indirilmesine yönelik genelgesi gerekçe gösterilerek ücret konusunda bir talep edebilirler” diyen Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal, “Ama tüketici salonu 3 saatliğine kiralayıp 1 saat kullanacaksa indirim talebinde bulunabilir. Salon sadece düğün için tutuldu ise saat anlaşması yok ise orada biraz sıkıntı yaşanabilir. Ücret, tüketici tarafına verilmediği takdirde hakem heyetlerine başvurulabilir. Mücbir sebepten dolayı erteleme yapılabilir. Saat düşürüldüğü için düğün salonu işletmecilerine başvuruda bulunarak tarihi erteleyebilirler. Vatandaşların talebi düğün salonu işletmesine yazılı olarak bildirmesi gerekiyor. Çözüm alınamaz sorun devam ederse Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmaları gerekir” açıklamasında bulundu.

İşletme, harcamaları ücretten düşebilir!

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar da, “İçişleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu genelge resmi bir mevzuat. Tüketiciler, eğer sözleşme imzalamışlar, düğün de yapmamışlar ise ve para da ödemişler ise o paraları işletme sahibinden geri isteyebilirler. Eğer işletmeci organizasyon için gerekli harcamaları yapmış ise o harcamaları düşerek geri kalanını iade edebilir. Anlaşma yapılan yerden olumsuz cevap alınması halinde, tutar 10 bin 390 TL’nin altında ise doğrudan doğruya Tüketici Hakem Heyetine başvurmalı. Ödediği tutar 10 bin 390 TL’nin üstünde ise arabuluculuğa gitmeli. Tabi orada da ille de anlaşmak zorunda değil. Orada da bir anlaşma gerçekleşmez ise Tüketici Mahkemesi’ne gidip dava açacak. Düğün 1 saate indi diye ille de bir saat yapmak zorunda değil. Düğünü erteleyebilir, ya da iptal edip parasını alabilir” tavsiyesini yaptı.