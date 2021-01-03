Ertelenen ALES’e başvuru yapma şansımız var mı? Ertelenen ALES ne zaman olur?

ALES-2 başvuruları 1 Ekim ve 12 Ekim tarihleri arasında yapıldı. ALES başvurularının tamamlanmasıyla birlikte de ÖSYM 2020 ALES-2 sınavının 6 Aralık’ta yapmayı planlıyordu. Ancak artan korona vakaları nedeniyle ALES2 sınavı ileriki bir tarihe ertelendi. ALES-2 sınavIYLA ilgili daha önce ÖSYM'den yapılan açıklamada, salgının durumuna göre sınav tarihinin belli olacağı bildirilmişti. Sınavın yeni tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ertelenen Ales sınavına yeniden para yatırıp başvurmamız gerekir mi yoksa önceki başvurumuz geçerli sayılıyor mu? Tekrar başvuru yapmamız halinde yeniden sınav ücreti ödeyecek miyiz yada önceki yatırdığımız ücret iade edilecek mi?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),

 Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

 Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

 Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (“Teknik Öğretmenler İçin

Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.)

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir. ALES başvuru tarihleri arasında sınav başvurusunda bulunmayan adaylar hiç bir şekilde sınava girme hakkına sahip olmayacaktır.