Erteleme maçında gülen Antalyaspor
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 29. haftasında Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Hava muhalefeti yüzünden bir gün sonraya ertelenen maçı Akdeniz ekibi kazandı.
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 29. haftasında Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta gülen taraf Antalyaspor oldu.
Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 20. dakikada Haji Wright kaydetti.
Bu sonuçta 2. yarışını sürdüren Başakşehir önemli bir kayıp yaşadı ve 47 puanda kaldı.
Antalyaspor ise puanını 38'e yükseltmeyi başardı.