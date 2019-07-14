Ersun Yanal, sahaya çıkan futbolcuları drone'la takip etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Boluspor ile oynanan hazırlık maçını drone ile takip etti.

Topuk Yaylası'ndaki idmanları da drone ile çektiren Yanal, Boluspor maçını da aynı şekilde takip etti. Tecrübeli teknik adam, oyunculara giydirdiği 'GPS Oyuncu İzleme Sistemi' ile performans analizlerini çıkararak gerekli takviyeleri yapıyor.

Maça ilgi az oldu

Boluspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maça iki takım taraftarları da ilgi göstermedi. 8 bin 500 kişi kapasitesi Bolu Atatürk Stadı tamamen dolmazken, karşılaşmaya gelen taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Öte yandan yapılan hazırlık maçı, Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetiyle sonlandı.