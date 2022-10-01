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Spor Ersin'den beklenen haber geldi
Spor

Ersin'den beklenen haber geldi

Beşiktaş, 21 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesinin yenilendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 16:13:00 -
Ersin'den beklenen haber geldi

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz; Futbol Akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaşımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı. Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldikleri Ersin Destanoğlu’na yeni dönemde şanlı formamızla başarılar dilediler" ifadeleri kullanıldı.

Genç kaleci, Beşiktaş ile bu sezon 5 resmi mücadelede forma giydi.

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