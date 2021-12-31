Ersin yuvadan uçabilir!

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu Ocak ayında yuvadan uçabilir. Fransa kaynaklı habere göre Nice'in hocası Christophe Galtier, Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na ilgisini kaybetmedi ve bu transferi bitirmek istiyor.

Lille'de Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile Fransa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Christophe Galtier, Nice'in başına geçti. Ancak geçen sezon Lille'e istediği Ersin Destanoğlu'ndan vazgeçemedi.

But dergisinde yer alan haberin başlığında; 'Galtier, Lille'den beri aşık olduğunu sevgilisini bırakmıyor' ifadesi dikkat çekti. Bastien Aubert imzalı haberde; 'OGC Nice, kış transfer döneminde Galtier'in, Lille'deyken de almak istediği Ersin Destanoğlu için görüşmeleri yeniden başlattı' iddiası ortaya atıldı.

Haberin detayları ise şöyle; Nice teknik direktörü Galtier, kış transfer döneminde savurganlık yapmak niyetinde değil. Yine de Walter Benitez ile rekabet etmesi için bir kaleci alma fikri kafasında. L'Équipe, geçtiğimiz yaz Lille'in ilgi odağı olan Türk kaleci Ersin Destanoğlu'nun Galtier'in hala hedefi olduğunu yazdı.