Ersin, Fransa'ya gidebilir!

Beşiktaş'ın genç ve yetenekli eldiveni Ersin Destanoğlu için Fransızlar bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Genç yetenek için Fransa'nın köklü ekibi Nice'in ısrarının sürdüğü iddia edildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçen sezon ısrar ettiği ve Ersin Destanoğlu'yu kaleye geçirerek meydan okuması sonrası şampiyonluk gelmişti. Bu sezonda Mert Günok'un transferi sonrası ise Ersin Destanoğlu için Fransa iddiası yine gündeme bomba gibi düştü. Sezon başında Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a 7 milyon Euro teklifte bulunan ancak; olumsuz yanıt alan Nice, genç file bekçisi için sezon sonu yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Sezon sonunda Nice'den ayrılması beklenen 28 yaşındaki Arjantinli kaleci Walter Benitez'in yerine Ersin Destanoğlu düşünülüyor.