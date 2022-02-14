Ersin Destanoğlu'na maçta büyük şok
Süper Lig'de Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma sırasında Ersin Destanoğlu'nun başına yabancı bir madde isabet etti.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
1-1 biten maçın ikinci yarısında Yunus Akgün'ün şut çekeceği sırada tribünden gelen yabancı madde, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun kafasına isabet etti.
Pozisyonda gole izin vermeyen Ersin Destanoğlu kısa süre sonra başında kanama meydana geldiğini gördü ve sağlık görevlilerini çağırdı.
Karşılaşmanın 60. dakikasında sağlık görevlileri sahaya girerek Ersin Destanoğlu'na müdahalede bulundu. Siyah-beyazlıların genç kalecisi, bu müdahalenin ardından oyuna devam etti.