  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ersin Destanoğlu'na maçta büyük şok
Spor

Ersin Destanoğlu'na maçta büyük şok

Süper Lig'de Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma sırasında Ersin Destanoğlu'nun başına yabancı bir madde isabet etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 22:51:00 -
Ersin Destanoğlu'na maçta büyük şok

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

1-1 biten maçın ikinci yarısında Yunus Akgün'ün şut çekeceği sırada tribünden gelen yabancı madde, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun kafasına isabet etti.

Pozisyonda gole izin vermeyen Ersin Destanoğlu kısa süre sonra başında kanama meydana geldiğini gördü ve sağlık görevlilerini çağırdı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında sağlık görevlileri sahaya girerek Ersin Destanoğlu'na müdahalede bulundu. Siyah-beyazlıların genç kalecisi, bu müdahalenin ardından oyuna devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay