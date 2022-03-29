Ersin Destanoğlu tarihe geçmek üzere!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'ın geçtiğimiz yaz aylarında Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na yaptığı 7 milyon Euroluk teklif siyah-beyazlılar tarafından yetersiz bulunmuş ve geri çevrilmişti.

Beşiktaş'ın beklentisi 13 milyon Euro

Akşam'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar ise güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan 21 yaşındaki başarılı kalecisi için en az 13 milyon Euro bonservis bekliyor.

Nice yeni teklif yapacak

Fransız ekibinin sezon sonunda Ersin Destanoğlu için teklifini 10 milyon Euro seviyelerine çıkarıp Beşiktaş'ın kapısını çalacağı öğrenildi. Yapılan pazarlıklarla transferin yaklaşık 11-12 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleşebileceği belirtildi.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun transferinin 8 milyon Euro ve üstü bir rakama gerçekleşmesi halinde genç kaleci, siyah-beyazlı takımın şimdiye kadarki en pahalı 3. transfer satışı olarak tarihe geçecek.

Beşiktaş'ın en yüksek transfer satışları ise şöyle:

1. Cenk Tosun: 22 milyon euro

2. Demba Ba: 13 milyon euro

3. John Carew: 7,6 milyon euro

4. Jose Sosa: 7,5 milyon euro

5. Marcelo Guedes: 7,5 milyon euro

Ersin Destanoğlu'nun bu sezonki performansı

Ersin Destanoğlu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 35 resmi maçın 34'ünde ilk 11'de yer aldı. 21 yaşındaki kaleci bu karşılaşmaların 11'inde kalesini gole kapatırken 47 gole engel olamadı