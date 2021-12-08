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Spor Ersin Destanoğlu kimdir? Ersin Destanoğlu nerede oynuyor?
Spor

Ersin Destanoğlu kimdir? Ersin Destanoğlu nerede oynuyor?

Ersin Destanoğlu transfer mi olacak? Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu’nun ismi Lyon ve Nice ile anılıyor. Ersin Destanoğlu kim kaç yaşında? Ersin Destanoğlu transfer mi olacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-08 23:05:00 -
Ersin Destanoğlu kimdir? Ersin Destanoğlu nerede oynuyor?

Beşiktaş forması altında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ersin Destanoğlu’nun ismi Nice, Lyon gibi takımlarla anılıyor. Peki, Ersin Destanoğlu kaç yaşında?

Ersin Destanoğlu kimdir? Ersin Destanoğlu nerede oynuyor? 

Ersin Destanoğlu 1 Ocak 2001'de dünyaya geldi. 11 yaşında Bayrampaşa altyapısında futbola başlayan Ersin Destanoğlu, bir sezon sonra Beşiktaş altyapısına geçti.

2017 yılında A Takıma yükselen Ersin Destanoğlu,  Beşiktaş formasıyla ilk profesyonel maçına 13 Haziran 2020 tarihinde Süper Lig'de 2-1 yenildikleri Antalyaspor karşısında çıktı.

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