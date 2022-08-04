Ersan Şen'in ipliği pazara döküldü! KPSS'deki soru hırsızlarını böyle savundu: Kopya suç değil!

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KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla görevden alınan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumunun iptal ediğini açıkladı.

KPSS'nin yeniden yapılacağı açıklanırken kamuoyunda 'Herşeyolog' olarak bilinen Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in ipliği de pazara döküldü.

Ersan Şen'den 22 sayfalık savunma!

Şimdilerde hak, hukuk, adalet ve ekonomi naraları atan Ersan Şen'in, 2010 yılında KPSS sorularını çalan FETÖ'cülerin avukatlığına soyunduğu belirlendi.

KPSS sorularını çalarak devlete sızdığı tespit edilen FETÖ'yü savunduğu ortaya çıkan Ersan Şen'in, 22 sayfalık mütalaa ile savunma yaptığı ortaya çıktı.

FETÖ'cüleri böyle savundu: Kopya çekmek suç değil

2015 yılındaki habere göre, FETÖ'nün soru çalmasını savunan Ersan Şen, ‘toplu kopya çekme’ eyleminin 2010’da Türk Ceza Kanunu’nda suç sayılmadığını, 2011’den itibaren suç sayıldığını iddia etti. Şen, “Toplu kopya çekme eylemi 2010’da TCK’da suç sayılmıyor” dedi.

Ersan Şen, 10-11 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleşen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı, Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı sorularının sınavdan 4 gün önce Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği Bilgi İşlem Sorumlusu Berat Koşucu tarafından öğretmen Baki Saçı’ya gönderilmesine ilişkin savunma yaptı.

Prof. Dr. Şen, söz konusu olay için ‘hırsızlık’ veya ‘evrakta sahtecilik’ suçlarının da ortaya çıkamayacağını ifade etti.

FETÖ'nün yayın organı Ersan Şen'in sözlerini "KPSS kumpası hukuken çöktü" diye haber yaptı

FETÖ'nün yayın organı Bugün Gazetesi, Ersan Şen'in savunmasını, “KPSS kumpası hukuken çöktü” başlığıyla haberleştirdi.

Ersan Şen, 2011 yılından hangi yöntemlerle önce profesör oldu?

Öte yandan kopyanın suç olmadığını söyleyen Ersan Şen'in, "nasıl profesör unvanını hak ettiği, kopya ile mi bu konuma geldiği" merak konusu oldu.