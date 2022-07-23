Ersan Şen'e çalışmadığı yerden soru! Rezil oldu..

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Hülya Hökenek moderatörlüğündeki Habertürk TV canlı yayınında Hukukçu Ersan Şen ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis arasında ekonomi tartışması yaşandı.

BBP'li Yelis, yüksek faiz savunucusu Ersan Şen'e, "Avrupa Merkez Bankası ile Amerika Merkez Bankası (FED) neden enflasyonun üçte biri oranında faiz uyguluyor?" diye sordu.

Avrupa Merkez Bankası ile FED'in enflasyon-faiz karşılaştırmasını yapan Yelis, Türkiye'deki faiz oranının da aynı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ahmet Yelis, Şen'e, "Bu akşam için cevap beklemiyorum. Bundan sonraki toplantılarda konuşuruz. 'Nas' dediniz, 'faiz sebep deniliyor' diye konuştunuz. FED ile Avrupa'da mı bundan etkileniyor?" diye bir soru yöneltti.

Verecek cevap bulamayan Ersan Şen bir süre başını masadan kaldırmadı.