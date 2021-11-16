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Medya Ersan Şen ile Cem Küçük'ün canlı yayında Lütfü Türkkan kavgası
Medya

Ersan Şen ile Cem Küçük'ün canlı yayında Lütfü Türkkan kavgası

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında Lütfü Türkkan'ın konuşulduğu sırada Cem Küçük ve Ersan Şen arasında sert tartışma çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 02:55:00 - 2021-11-16 03:03:23

Habertürk TV'de yayınlanan Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük konuk oldu.

Programda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklaması tartışılırken, Ersan Şen'in "Lütfü Türkkan gündemde değil" demesi Cem Küçük'ü sinirlendirdi.

"O zaman cevap ver"

Cem Küçük, "O zaman cevap ver, Lütfü Türkkan şehit yakının bacısına küfretti, özür dilesin ondan" dedi.

"Sen misin adamı cezalandıracak makam"

Ersan Şen ise, şu yanıtı verdi: "Burada Lütfü Türkkan konuşuyor muyuz? Kardeşim suçsa cezası gereği yapılacak. Sen misin adamı cezalandıracak makam. Şehit yakınlarıyla ilgili kimlerin neler söylediğini biliyoruz, bırak allah aşkına. Bırak ya. Bak yaptığı hata, yaptığı yanlış, istifa etmeliydi. Bunun hesabını o parti sandığa verir."

"Sen şehit yakınına küfredeni savunuyorsun"

Bunun üzerine Cem Küçük de "Sen şehit yakınına küfredeni savunuyorsun. Niye istifasını istemiyorsun, bacısına küfrediyor." diyerek sert tepki gösterdi.

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