Ersan Şen ile Cem Küçük fena kapıştı

Habertürk’te Hülya Hökenek’in sunumuyla ekrana gelen Enine Boyuna programına Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük'ün tartışması damga vurdu. Siyaset dahil olmak üzere birçok meselenin ele alındığı canlı yayında konu ekonomiye gelince, Cem Küçük ile Ersan Şen arasında tansiyon yükseldi.

Ersan Şen: Senin söylediğin Nasreddin Hoca fıkrası, geç onları

Küçük'ün programda verdiği örneklere sinirlenen Şen, "Çin'den geliyor Cem Küçük. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşamıyor. O kendi algılarıyla sizlere birtakım hikayeler anlatıyor. Senin söylediğin Nasreddin Hoca'nın fıkrası, geç onları. Sen ancak kendini kandırırsın" dedi. Küçük'ün araya girmesine müsaade etmeyen Şen, bir müddet sonra bağırarak, "Vatandaş, Almanya'da yaşamıyor, Türkiye'nin marketlerinde yaşıyor. Sen Türkiye Cumhurtiyeti'nin vatandaşısın. Ne anlatıyorsun bana?" diye bağırdı.

İki arasında atışmaların gittikçe arttığı sırada, sunucu Hülya Hökenek araya girerek, müdahale etmeye çalıştı.