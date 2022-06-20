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Medya Erol Mütercimler'in akıl dışı 28 Şubat hezeyanı! Hacı Yakışıklı'dan tokat gibi cevap
Medya

Erol Mütercimler'in akıl dışı 28 Şubat hezeyanı! Hacı Yakışıklı'dan tokat gibi cevap

TV 100 canlı yayınında Erol Mütercimler ile Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı arasında 28 Şubat tartışması yaşandı. Yakışıklı, Mütercimler'in, 28 Şubat'ın AK Parti'nin kurulması için bir tezgah olduğu şeklindeki akıldışı fikrine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 22:56:00 -

 Yeniakit.com.tr 

TV 100 ekranındaki Taksim Meydanı programında, Erol Mütercimler ile Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı arasında 28 Şubat tartışması yaşandı.

Yakışıklı, Mütercimler'e, " '28 Şubat olmasaydı AK Parti olmazdı' ifadesini, '28 Şubat'ı birileri tasarladı ve AK Parti'yi ortaya çıkarttı' şeklinde söylüyorsanız, bunu kabul etmek mümkün değil. Çünkü hiçbir parti acıların üstüne kurulamaz." dedi.

Pişkin, pişkin gülümsedi!

Mütercimler, Yakışıklı'ya, "Aynen öyle söylüyorum." ifadesi ile karşılık verdi.

Hacı Yakışıklı, Mütercimler'in cevabı üzerine şunları söyledi:

Ben o ifadenizi şahsım adına reddediyorum. 28 Şubat'ta 600 bin kadın bu ülkede okuyamadı. Bunun acısını hissedemediniz mi?

Erol Mütercimler, Yakışıklı'nın sözleri karşısında pişkin, pişkin gülümseyerek, "Ben hocayım." dedi.

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