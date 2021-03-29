Erol Bulut’un istifası sonrası Emre Belözoğlu hedefini açıkladı

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut sonrası takımın başına geçmesinin ardından ilk basın toplantısını düzenledi.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:

"İnşallah bu salgının bir an önce bitmesini ve insanların sağlığına kavuşmasını diliyorum. Milli Takım yetkililerini tebrik ediyorum. Milletimizin yüzünü güldürdüler. Avrupa Şampiyonası sonrası Dünya Kupası yakışır. Erol Bulut hocamıza da burada vermiş olduğu hizmetler, takımımızın bu noktaya gelmesi için çalışkan ruhuyla göstermiş olduğu iradeden dolayı teşekkür ediyorum. Onunla çalışmak bizim için keyifliydi. İyi bir tecrübe olduğunu düşünüyorum."

"Sezon sonu için kafamda hiçbir plan yok. 10 haftayı en iyi şekilde nasıl futbolculuğumda Fenerbahçe için en iyi şekilde mücadele ettiysem aynı şekilde yapmaya çalışacağım. Kalbimi buraya koymaya devam edeceğim. Bundan önce yaptığım farklı olsa da yine Fenerbahçe'ye hizmet etmekti. Sahada oyuncularla daha yakın olmak durumunda kalacağım. Hedefim 10 hafta sonra tüm Fenerbahçelileri mutlu etmek, camiadaki 7 senedir süren sıkıntılı olan ortamı dağıtmak. Buradaki tek hedefim bu."

"İç saha performansı üzerine daha çok çalışacağız"

"Oturmuş, 30 haftanın bir şablonu var. Bunun bize olumlu ve olumsuz anlamda ne kattığını arkadaşlarla değerlendiriyoruz. Özellikle iç saha performansımızı değiştirmek için çalışıyoruz. İç saha performansı üzerinden geliştirmemiz gereken noktalar var. Başkanımız bu görevi verdikten sonra iç saha performansı üzerine daha çok çalışacağız. Özellikle topu kaptırdıktan sonraki oyun için çalışmalarımız olacak."

"Hedefim Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük teknik direktörlerden biri olmak"

Erol Bulut'un Fenerbahçesi veya Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçesi değil, bu Fenerbahçe herkesin Fenerbahçesi. Benim de hedefim Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük teknik direktörlerden biri olmak. Bunu zaten başkanımıza da söylemiştim. Benim kendi hedeflerim ve hayallerim inanın çok büyük. İnandıklarımdan vazgeçmeyerek yoluma devam etmeye çalışacağım.