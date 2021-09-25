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Spor Erol Bulut'tan sert hakem eleştirisi
Spor

Erol Bulut'tan sert hakem eleştirisi

Deplasmanda Adana Demirspor'a 4-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın hakemine sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 22:01:00 -
Erol Bulut'tan sert hakem eleştirisi

Gaziantep FK'nin Adana Demirspor'a 4-0 mağlup olduğu karşılamanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut'un açıklamaları şu şekilde:

"Bu hakemi özellikle mi seçtiler? Hem Malatya maçında hem de bu maçta aynı hakem. Canımızı yaktılar."

"Beni konuşmaya zorluyor"

"Hakem konusunu konuşmak istemiyorum ama maalesef kendileri beni konuşmaya zorluyor. Kendimi çok zor tutuyorum. Bir şey söyleyince cezayı da biz yiyoruz ama aynı hakemler maç yönetmeye devam ediyor."

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