Erol Bulut'tan sert hakem eleştirisi

Gaziantep FK'nin Adana Demirspor'a 4-0 mağlup olduğu karşılamanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut'un açıklamaları şu şekilde:

"Bu hakemi özellikle mi seçtiler? Hem Malatya maçında hem de bu maçta aynı hakem. Canımızı yaktılar."

"Beni konuşmaya zorluyor"

"Hakem konusunu konuşmak istemiyorum ama maalesef kendileri beni konuşmaya zorluyor. Kendimi çok zor tutuyorum. Bir şey söyleyince cezayı da biz yiyoruz ama aynı hakemler maç yönetmeye devam ediyor."