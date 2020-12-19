Erol Bulut'tan dikkat çeken ofsayt çizgisi açıklaması

Maçın genel anlamda kontrolünün kendilerinde olduğunu ve şanssızlıkların bu maçta da gol yemelerine sebep olduğunu belirten Bulut hakemler ile VAR'ı da eleştirdi ve " Frikikten direğe oradan da Gustavo'nun dizine vurup gol oluyor. Pozisyonlarımız da var. Bugüne kadar hakemle ilgili VAR'la ilgili hiç konuşmadım. Bu ofsayt çizgilerini kim çekiyor merak ediyorum. Trabzon ve Galatasaray maçlarındaki penaltılara bakıyorum, sonra bizim maçtakine bakıyorum. Bizim pozisyonu bir değerlendirsinler." şeklinde konuştu.

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Savunmada 6 penaltı vermişiz. 5'i zaten gol olmuş. Avrupa'da en çok penaltı yaptıran kulübüz. Önümüzde daha çok maç var. Şu an belki insanlar 'Hocam ne anlatıyorsun?' diyecekler ama bu futbol. Tepeye çıkarak yeniden taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Başakşehir'i salı günü yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyoruz.