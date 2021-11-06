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Spor Erol Bulut'a rekor tazminat! Duyanın dudağı uçukluyor
Spor

Erol Bulut'a rekor tazminat! Duyanın dudağı uçukluyor

Ligde 15. sırada bulunan Gaziantep FK, Erol Bulut'u gönderdiği takdirde ağır bir faturayla karşılaşacak. Deneyimli teknik adamın tazminatının 30 milyon lira olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 10:20:00 -
Erol Bulut'a rekor tazminat! Duyanın dudağı uçukluyor

Gaziantep FK taraftarları ligin 10. haftasında 1-1 biten Giresunspor maçından sonra Erol Bulut'u istifaya davet etmişti. Bulut, "Kulak asmıyorum. İstifa etmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Anlaşma 3 yıllık

Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra çeşitli Avrupa takımlarından da teklif almıştı ancak terhini Gaziantep'ten yana kullanmıştı. Bulut'un Antep'le imzaladığı anlaşmanın süresi 3 yıllık.

30 milyon TL

Erol Bulut'un tazminat maddesinin 30 milyon lira olduğu iddia edildi. Star'ın haberine göre, Gaziantep, Erol Bulut'un mukavelesini feshederse tam 30 milyon tl ödeyecek. Bu sebeple Gaziantep'in Erol Bulut'la yolları ayırmasının zor olduğu konuşuluyor.

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