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Spor Erol Bulut rotasyona gidiyor! İşte kafasındaki 11
Spor

Erol Bulut rotasyona gidiyor! İşte kafasındaki 11

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesi ilk 11'de değişiklikler yaşanacak. Konyaspor yenilgisi sonrası değişiklik sinyali veren Bulut, arka arkaya gelen sakatlık ve hastalık haberleriyle biraz da mecburi bir rotasyon yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 23:17:00 -
Erol Bulut rotasyona gidiyor! İşte kafasındaki 11

9. haftada 21 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği’ne konuk olacak Fenerbahçe’de kadroda değişim yaşanması bekleniyor. 8. haftada Konyaspor önünde gelen 2-0’lık yenilgi sonrası rotasyon yapacağının işaretlerini veren Teknik Direktör Erol Bulut, hamlelerini kararlaştırılıyor.

Milliyet'in haberine göre; sakatlık ve hastalık haberleri sonrası rotasyonu biraz da mecburiyetten yapacak olan Bulut, özellikle takımın sağ kanadını tamamen değiştiriyor. Gökhan Gönül’ün sakatlığı, Valencia’nın da Ekvador Milli Takımı’nda koronavirüs açıklaması sonrası Nazım Sangare’nin sağ beke, Perotti’nin de sağ açığa geçmesi düşünülüyor. Karagümrük ile yapılan hazırlık maçında da forma giyen Perotti’nin fizik anlamda en az 70-75 dakika süre alabilecek kapasitede olduğu kaydedildi.

Pelkas’tan vazgeçmek istemeyen teknik heyet, orta sahada formsuz ve sakatlıktan yeni çıkan Jose Sosa’nın yerine de Mert Hakan Yandaş’ı ilk 11’e monte etmeyi planlıyor. Konyaspor maçına ilk 11’de başlayan Thiam’ın oynaması da zor gözüküyor.

Esas değişimin forvette olması umuluyor. Sakatlığı olan ve fiziksel olarak eksikleri bulunan Samatta’nın yerine Cisse ve Ademi isimleri öne çıkıyor. Takıma geç katılan ancak açığını kapatan Papiss Cisse formaya en yakın forvet...

Fenerbahçe’de bazı oyuncuların yeri değişmeyecek. Savunma hattında Tisserand-Serdar ikilisiyle devam etmek isteyen Erol Bulut, milli takımda da asistler yapan Caner Erkin’i kesmeyi düşünmüyor. Kaleci Altay Bayındır ile orta sahada Ozan Tufan da Bulut’un vazgeçilmezleri... Pelkas’ın da sol kanatta forma giymesi düşünülüyor.

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