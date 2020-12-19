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Spor Erol Bulut istifa edecek mi? Flaş açıklama
Spor

Erol Bulut istifa edecek mi? Flaş açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-1 mağlup oldukları Gaziantep FK maçının ardından "İstifa edecek" iddialarına ilişkin, "İstifa beklentisi hakkında söyleyeceğim bir şey yok. Şu an 23 puanla üçüncü sıradayız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 23:27:00 -
Erol Bulut istifa edecek mi? Flaş açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-1 mağlup oldukları Gaziantep FK maçından sonra "İstifa edecek" iddialarıyla ilgili, "İstifa beklentisi hakkında söyleyeceğim bir şey yok. Şu an 23 puanla üçüncü sıradayız" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, sosyal medyada istifa edeceğine yönelik yapılan paylaşımlarla ilgili açıklamalar yaptı.

Bulut, "Bu konuda söyleyeceğim bir şey yok, söylediğim gibi şu an üçüncü sıradayız, 23 puanımız, 27 maçımız var. Tabii herkes 'Hocam sen ne anlatıyorsun?' diyecektir ama bu böyle. Yeni kurulan bir takımız. 18 transfer yaptık. Sakatlarımız var, bunlar bizim için önemli futbolcular. Tabii bunun bir bahanesi yok, söylediğim gibi bu duruma biz birlikte girdik, bu durumdan birlikte savaşarak çıkmayı da öğreneceğiz." dedi.

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