Erol Bedir'den Terim ve 19:05 yorumu

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, A Spor ekranlarında kendisine verilen cezayı yorumladı.



Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini ileten Erol Bedir, kendilerine haksızlık yapıldığını ve cezanın 19.05'te verilmesinin de kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İşte Erol Bedir'in sözleri:



"ADIMI SÖYLESEM CEZA GELİR Mİ?"



"Ne diyeceğimi bilemiyorum adımı söylesem ceza mı gelir bilemiyorum. Disiplin kuruluna sevk edilmemiştim hiç. Mustafa Cengiz'e katılıyorum, centilmenliğe aykırılık nerede var, bir belirti yok. Disipline sevk edildim. Süreç devam ediyor, işin takibi var. Çok da fazla konuşmak istemiyorum. Galatasaray'ın hocasına verilen ceza için de bir şey söylemeyeceğim. Onlara da geçmiş olsun diyorum. Kendimizi baskı altında hissediyoruz. Bana göre mağdur edilen, kıyıma uğrayan biziz. 3 oyuncumuz atıldı, iki ay hak mahrumiyeti aldım. İnşallah Tahkim yanlıştan döner. Böyle konuşmalardan iki ay ceza alan başka başkan var mı, bakın bakayım. Hakaret olsa başka bir şey olsa kabul ederim."



"BİZİM CEZALAR KONUŞULMUYOR"



"Sportmenliğe aykırıdan ceza var. Hangi kelime sportmenliğe aykırı o da belli değil. Galatasaray'a verilen cezalar konuşuluyor ama bize verilen cezalar konuşulmuyor. Baskı dediğim aynı zamanda medya baskısıdır. Çok büyük yatırım yapan kulüplerimiz var. Onların ayrıcalıkları var, medyada onları savunanlar var, Anadolu'da sessizlik var. Kayseri de bunlardan biri. Bu gidilen yol iyi değil. Adalet herkese lazımdır. Hakemler de hata yapabilir, bazı konular var ki iş artık çığırından çıkıyor. Konuşmazsak da demek ki kaderimize razıyız oluyor, Kayserispor bunu hak etmez"



"19:05'TE AÇIKLANMASINA TEPKİDE HAKLILAR"



"19:05'te açıklama geldi. Ateş düştüğü yeri yakar. Eğer 19.66'da kuruluşumuzda bana ceza verilseydi ben de tepki gösterirdim. 1905 Galatasaray'ın kuruluşu. Eğer talihsizlik ve şans değilse o insan bulunup ceza verilmeli. İşin aslını bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Galatasaray'da Fatih Terim'e ve hocasına geçmiş olsun diyorum. Bizim de haklı olmamıza rağmen futbolumuzun kavgalarla, atışmalara değil adalete ihtiyacı vardır."