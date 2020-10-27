Ermenistan’ın PKK oyunu deşifre oldu!

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Cumhurbaşkan Yardımcısı Hacıyev, Ermenistan'ın PKK'lıları Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına getirmek için bir koridor kurduğunu söyledi.

Türk medyasına verdiği röportajda Hacıyev, Azerbaycan'ın PKK teröristlerinin varlığı ve Ermenistan'ın terör örgütüyle temasları hakkında bilgi paylaştığını vurguladı.

"PKK'yı Azerbaycan'ın işgal ettiği bölgelere getirmek için bir koridor kurdular" diyen Hacıyev, bölgede PKK kamplarının da bulunduğunu, Ermenistan'ın kullandığı taktiklerin ise PKK varlığına işaret ettiğini sözlerine ekledi.

“Bölgede tüneller oluşturan, kazma hendekleri ve ateşleme sistemleri PKK'ya özgü. Azerbaycan, Ermeni cephesinin ön saflarında PKK varlığını hareketleri, taktikleri ve görünüm farklılıklarıyla belirledi ”dedi.

Yakalanan Ermeni subayların en son istihbaratına göre, yaklaşık 200 PKK'lı teröristin Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a geçeceğini de sözlerine ekledi.

Hacıyev, PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen tüm ülkelerin insanlığa karşı işlenen suçlara katkıda bulunduğunu kaydetti.

"Paralı askerler getiriliyor"

"Ermenistan'ın Libya'dan paralı askerler getirdiği konusunda hepimiz ciddi şüphelerimiz var." diyen Hacıyev, Ermenistan'ın sivil uçaklar hakkında yanlış bilgiler kullanarak silah taşıdığını da sözlerine ekledi.

Hacıyev, Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığını söyleyerek, Suriyeli savaşçıların Azerbaycan için savaştığı yönündeki iddiaları reddetti.

"Her şeyden önce böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Çok profesyonel bir ordumuz var. Yeterli yedek gücümüz de var" dedi.

Ancak başta ABD, Kanada ve Fransa olmak üzere Suriye, Lübnan başta olmak üzere birçok ülkeden yabancı savaşçıların Ermenistan silahlı kuvvetleri saflarında savaştığını söyledi.

Hacıyev, Ermeni vatandaşları savaşa katılan ve Azerbaycanlı sivilleri öldüren ülkeleri sıradan sivillerin katledilmesini durdurmaya çağırdı.

Hacıyev, "PKK terör örgütünün savaşa katılımıyla ilgili endişelerimiz de var. Onlar da Ermeni silahlı kuvvetlerinin saflarında yer alıyorlar. Esasen Ermeni silahlı kuvvetlerinin savunması için ön cepheye konuşlandırılıyorlar" dedi.

Ermenistan da sivil uçaklar kullanıyor, "Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kurallarına aykırı. Sivil uçaklara füze sistemleri taktılar. Ayrıca 'insani yardım' adına silah ve füzeler gönderiliyor '' dedi. , sanki resmi bir ziyaretteymiş gibi resmi uçağında silah taşıdığını kaydetti.

"Azerbaycanlı sivilleri kendileriyle öldürüyorlar. Bunun da uluslararası medya tarafından incelenmesi gerekiyor" dedi.

Bu arada 26 Ekim'de resmi Twitter hesabından yaptığı detaylı açıklamada Hacıev, uluslararası medyanın PKK teröristlerinin Azerbaycan'ın işgal altındaki Şuşa şehrine konuşlandırılması ve askerlerin kullandığı askeri kıyafetlerle giydirilmesiyle ilgili istihbarat bilgilerine atıfta bulunarak güvenilir haberler dağıttığını söyledi.