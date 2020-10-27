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Aktüel Ermenistan'ın füze saldırısında biri çocuk 4 Azerbaycanlı sivil daha yaşamını yitirdi
Aktüel

Ermenistan'ın füze saldırısında biri çocuk 4 Azerbaycanlı sivil daha yaşamını yitirdi

Saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisinin kadın, birinin 7 yaşında çocuk olduğu bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:27:04 -
Ermenistan'ın füze saldırısında biri çocuk 4 Azerbaycanlı sivil daha yaşamını yitirdi

BAKÜ (AA) - Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Goranboy, Terter ve Berde illerine top ve füzelerle ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Berde'ye atılan füze nedeniyle 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 sivilin yaralandığını bildirdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığının bugün "Azerbaycan'a sert şekilde saldıracağız" şeklinde açıklamada bulunduğunu hatırlatan Hacıyev, "Bununla onlar sivilleri, çocukları ve kadınları kastediyorlardı. Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Başsavcılığı da saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisinin kadın, birinin ise 7 yaşındaki kız çocuğu olduğunu açıkladı.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.


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