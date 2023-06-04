Ermenistan'dan skandal adım! Türkiye topraklarını içeren harita paylaştılar

Bir yandan Azerbaycan ile barış müzakerelerini sürdüren, diğer yandan da Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmeye çalışan Ermenistan'dan, komşularını rahatsız edebilecek bir adım geldi. Başkent Erivan'da Türkiye topraklarını da içine alan sözde büyük Ermenistan haritası güncellenerek tekrar sergilenmeye başladı.

Başkent Erivan'daki metro istasyonunda yıllardır asılı olan sözde büyük Ermenistan haritası güncellendi. Ermenilerin sinsice tutumunu gözler önüne seren harita, yapılan değişiklikle led ekran üzerine taşındı.

Sinsi plan

15 ayrı ermeni bölgesine ayrılmış haritada Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'ın bazı toprakları, sözde 'büyük Ermenistan'a dahil edilmiş durumda.

Paçavra yayınladılar

Öyle ki haritada Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli bir bölümü ile Van Gölü ve çevresi sözde 'büyük Ermenistan'ın tarihi bir parçası olarak gösteriliyor.

Ermenistan'a uyarı

Konuyu daha önce de dile getiren Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi Nasimi Aghayev, yapılan değişikliği fotoğraflarıyla birlikte Twitter hesabından paylaştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Azerbaycanlı Büyükelçi, "Erivan metrosundaki 'Büyük Ermenistan' haritası güncellendi" dedi. Aghayev "Gerçekten çok üzücü. Ermenistan yönetimi kendi sınırları içinde yaşamayı ne kadar erken öğrenirse, tüm bölge için o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı.