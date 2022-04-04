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Dünya Ermenistan'dan Azerbaycan askerlerine saldırı!
Dünya

Ermenistan'dan Azerbaycan askerlerine saldırı!

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan askerlerinin Tovuz ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 13:44:00 -
Ermenistan'dan Azerbaycan askerlerine saldırı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin, 3 Nisan saat 23.00'de, Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Ağdam köyü istikametindeki mevzilerini ateş altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerince misillemede bulunulduğu ve Azerbaycan askerleri arasında hayatını kaybeden veya yaralananın olmadığı kaydedildi.

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