0553 313 94 23

Ermenistan’da meydana gelen deprem Kars’ta hissedildi

Ermenistan’ın Shirak’ta kentinde önceki gün meydana gelen ve Kars’ta da hissedilen 4.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:49
Ermenistan’da meydana gelen deprem Kars’ta hissedildi

Ermenistan’ın Shirak’ta kentinde önceki gün meydana gelen ve Kars’ta da hissedilen 4.7 büyüklüğündeki deprem, Kars’ta her hangi bir hasara neden olmadı.


Kars Valisi Türker Öksüz, Ermenistan’da meydana gelen ve Kars’ta da hissedilen depremle ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.


Kars’ın Akyaka İlçesine bağlı Süngüdere ve Kayadöven köylerinde hissedilen depremde önemli bir şeyin olmadığını ifade eden Vali Türker Öksüz, “Deprem dün Akyaka ilçemizde 19.00 ile 20.00 saatleri arasında oldu. İki tane deprem 3.8 ve 3.1 şiddetinde Akyaka ilçemizde iki köy ve merkezde hissedildi” dedi.


Kars’ta her hangi bir hasar tespiti yapılmadığını belirten Vali Öksüz, “Şuana kadar bütün muhtarlarımızla, kaymakamımız orada gerekli incelemeyi yaptı. Herhangi bir hasar tespitimiz yok.Bize ulaşan her hangi maddi kayba ilişkin bir bilgi yok. Arkadaşlarımızı bugünde bakacaklar. Bir hasar kaydı olursa, ona göre gerekli işlemi yaparız. Çok şükür her hangi bir problemimiz olmadı” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman Havalimanı 1 ayda yaklaşık 22 bin yolcuya hizmet verdi
    1. Adıyaman Havalimanı 1 ayda yaklaşık 22..
    2. Türk Hava Yolları yolcu programı..
    3. "MİT tırları"nı durduranlara verilen..
    4. Vatandaş istedi, Başkan Yılmaz yerine..
    5. Yeni Malatyaspor altyapısı sonuç..
    6. Kaymakam Çınar, kurum amirleriyle bir..
    7. OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta..
    8. Kocaeli'de ağır hasarlı binalar..
    9. Serbest piyasada altın fiyatları
    10. Uluslararası Kızılhaç Komitesi:..
    11. Bektaş, "Çağdaş çöp tesisine ulaşma..
    12. Bu binalar tehlike saçıyor
    13. ANALİZ – İnternetten öğrenilen asılsız..
    14. Elazığ’da Yukarı Fırat Türküleri..
    15. PKK amatör kaleciyi dağa kaçırdı
    16. Sözün bittiği yer! Torununun..
    17. Kendini MİT Bölge Başkanı olarak..
    18. Dicle Nehri kenarında erkek cesedi..
    19. "KKTC'deki öğrencilerimize yönelik..
    20. AK Parti’li Aydemir’den Kaymakam..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim