Ermenistan’da meydana gelen deprem Kars’ta hissedildi

Ermenistan’ın Shirak’ta kentinde önceki gün meydana gelen ve Kars’ta da hissedilen 4.7 büyüklüğündeki deprem, Kars’ta her hangi bir hasara neden olmadı.

Kars Valisi Türker Öksüz, Ermenistan’da meydana gelen ve Kars’ta da hissedilen depremle ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Kars’ın Akyaka İlçesine bağlı Süngüdere ve Kayadöven köylerinde hissedilen depremde önemli bir şeyin olmadığını ifade eden Vali Türker Öksüz, “Deprem dün Akyaka ilçemizde 19.00 ile 20.00 saatleri arasında oldu. İki tane deprem 3.8 ve 3.1 şiddetinde Akyaka ilçemizde iki köy ve merkezde hissedildi” dedi.

Kars’ta her hangi bir hasar tespiti yapılmadığını belirten Vali Öksüz, “Şuana kadar bütün muhtarlarımızla, kaymakamımız orada gerekli incelemeyi yaptı. Herhangi bir hasar tespitimiz yok.Bize ulaşan her hangi maddi kayba ilişkin bir bilgi yok. Arkadaşlarımızı bugünde bakacaklar. Bir hasar kaydı olursa, ona göre gerekli işlemi yaparız. Çok şükür her hangi bir problemimiz olmadı” diye konuştu.