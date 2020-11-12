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Dünya Ermenistan'da 'hain' ilan edilen Paşinyan sığınakta mı saklanıyor?
Dünya

Ermenistan'da 'hain' ilan edilen Paşinyan sığınakta mı saklanıyor?

Azerbaycan'a işgal altındaki 'Dağlık Karabağ'ı geri vermek zorunda kalan ve ülkesinde hain ilan edilerek makam odası basılan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın sığınakta gizlendiği iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:26:00 -
Ermenistan'da 'hain' ilan edilen Paşinyan sığınakta mı saklanıyor?

Azerbaycan karşısında büyük bir hezimete uğrayarak Ermenistan'da hedef adam haline gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın nerede olduğu sorgulanırken, ülkedeki gazetelerden biri canlı yayın görüntülerinden yola çıkarak Paşinyan'ın sığınakta gizlendiği iddiasında bulundu.

Dağlık Karabağ anlaşmasını imzalamasının ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede tam anlamıyla "hain" ilan edildi. Ülkede, Paşinyan karşıtı protestoların yanı sıra muhalefetin istifa çağrıları da devam ediyor. Paşinyan, dün sabah sosyal medya üzerinden destekçileriyle 20 dakikalık bir sohbet gerçekleştirdi. Bu sohbette anlaşmayı kabul etmesinin nedenlerini anlatan Paşinyan, imzayı mecbur kaldığı için attığını söyledi.

"20 bin askerle kuşatacaklardı"

Gün boyunca ülkede protestolar sürerken muhalefet Paşinyan'a gece yarısına kadar istifa süresi verdi. Paşinyan bu süreyi de dikkate almayarak sabah saatlerinde Ulusa Sesleniş Konuşması yaptı. Konuşmasında, "Anlaşmaya imza atmasaydım Dağlık Karabağ 20 bin askerle kuşatılacaktı" diyen Paşinyan, muhalefete karşı kendisini savundu.

Paşinyan sığınakta mı?

Ermenistan'da yayın yapan bir gazete, Başbakan Nikol Paşinyan'ın nerde olduğunu sorgulayan bir manşet attı. 'Paşinyan Nerede?' başlığıyla yapılan haberde, Paşinyan'ın 2 kızı Maryam ve Shushan'ın yaklaşık 1 hafta önce Kanada'ya gittiği iddia edildi.

Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan'ın ise geçtiğimiz hafta Dağlık Karabağ'da Ermeni kuvvetlerine moral ziyaretinde bulunduktan sonra Erivan'a döndüğü aktarıldı. Gazetede yer alan haberde; Paşinyan'ın dün sabah canlı yayın yaptığı odanın eşyasız ve yüksek tavanlı olmasından yola çıkılarak yayını sığınaktan yapmış olabileceği iddiasında bulunuldu. Haberde, sığınağın Başbakanlık konutunun sığınağı olabileceği ihtimaline de yer verildi.

Paşinyan'ın yayınları inceleniyor

Paşinyan'ın önceki konuşmaları başbakanlık konutundaki ofisinde gerçekleştirilirken, bugün yaptığı konuşmada beyaz bir duvar önündeydi ve sağında sadece Ermenistan Bayrağı görülüyordu. Bu görüntüler üzerine, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yine aynı yerde, iddialara göre sığınakta, Ulusa Sesleniş Konuşması yaptığı ihtimali giderek güçlenmeye başladı.

Bu sığınağın başbakanlık binasındaki sığınak mı yoksa başka bir noktada olan ayrı bir sığınak mı olduğu konusunda net bir bilgi bulunmamakla birlikte, Paşinyan'ın yakın zamanda Erivan'dan hiç ayrılmadığı belirtiliyor. Ermenistan muhalefeti ise Paşinyan'ın yabancı bir ülkenin konsolosluk binasına sığındığını iddia etmeye devam ediyor.

 

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