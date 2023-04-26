Ermenistan'a büyük gözdağı, sert tepki: Laçın'da sınır kontrol noktasına Azerbaycan bayrağı göndere çekti

Laçın'da sınır kontrol noktasına Azerbaycan bayrağı dikildi

Azerbaycan, Ermenistan'ın yasadışı faaliyetlerinin önüne geçti. Laçın-Hankendi yolunun başlangıcında sınır kontrol noktası kurdu. O noktada Azerbaycan bayrağı törenle göndere çekildi.

Azerbaycan bayrağı, yasadışı faaliyetlerden vazgeçmeyen Ermenistan'a gözdağı verilerek sınır kontrol noktasında göndere çekildi.

Azerbaycan ordusu, yasadışı Ermeni silahlı gruplarının personel geçişini, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizat sevkiyatını önlemek için harekete geçti. Azerbaycan, 23 Nisan'da Laçın-Hankendi yolunun başlangıcında kontrol noktası kurdu.

Bu durum Ermenistan'da büyük tepkilere neden olmuş, Azerbaycan açıklama yapmıştı: Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni nüfusun bu noktadan çift yönlü olarak Ermenistan ve Azerbaycan'a şeffaf ve düzenli geçişleri için uygun koşulların oluşturulacağı, kontrol mekanizmasının Rus güçleriyle koordineli şekilde hayata geçirileceği ifade edilmişti.

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Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri'ne bağlı birlikler kontrol noktasında törenle Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Törenin ardından Vatan Savaşı Kahramanı Albay Babek Alekberov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Cumhurbaşkanı, muzaffer Başkomutan, Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Hekeri nehri üzerindeki köprüde, gurur sembolümüz olan 3 renkli bayrağımız, sizin talimatınız doğrultusunda dalgalanmaktadır. Bununla vatanımızın sınırlarının bütünlüğü sağlanmış oldu. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır." şeklinde konuşma yaptı.