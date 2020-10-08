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Aktüel Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı yerlere saldırdı
Aktüel

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı yerlere saldırdı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 08:47:13 -
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı yerlere saldırdı

BAKÜ (AA) - Ermenistan silahlı güçleri, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının dışında bulunan sivil yaşam alanlarına saldırdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin sabah saatlerinde işgal altındaki Dağlık Karabağ dışında bulunan Berde, Ağcabedi şehirleri ile Goranboy, Terter, Ağdam şehirlerinin köylerine top atışları yaptı.

Ermenistan'ın saldırılarında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermeni silahlı güçlerinin saldırılarına karşı tedbirler aldığı belirtildi.

Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, 30 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetmiş, 143 kişi ise yaralanmıştı.

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